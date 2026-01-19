Fontanabuona: “Tunnel, a quando l’inizio dei cantieri?”

Da Giansandro Rosasco, portavoce Comitato dei Cittadini Pro Tunnel costa entroterra



Ai consiglieri regionali

Tunnelk Fontanabuona. Venuto a conoscenza che il MIT a dicembre ha scritto a Regione Liguria e a tutti gli Enti coinvolti in merito alla ricognizione per la verifica della conformità degli strumenti urbanistici dei vari Enti territorialmente interessati dall’opera, al fine di indire la conferenza dei servizi ed arrivare alla tanto attesa conferenza deliberante per l’avvio dei lavori. Considerato che la Regione ha un ruolo attivo sulla procedura, chiedo gentilmente a voi Consiglieri Regionali di attivarvi per conoscere le iniziative promosse dalla Regione e le tempistiche per arrivare alla tanto agognata conferenza dei servizi e nel contempo conoscere la data dell’avvio dei cantieri.

