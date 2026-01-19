Il capitano savonese dell’Entella si racconta, Luca Parodi: “Che emozione il goal alla Samp”

Il punto più alto. Ed è saltato in alto Luca Parodi, fisicamente e idealmente, spingendo di testa il pallone in rete nello stadio più importante della Liguria. Lui, ligure, che ha lasciato a 15 anni la sua regione per poi ritrovarla a 27 anni a qualche kilometro dalla sua Savona. Lui che ammirava Luca Toni, ma i cui 1,68 metri di altezza gli hanno permesso un percorso molto diverso. Oggi è il capitano della Virtus Entella che ha strappato quattro punti tra andate e ritorno alla Sampdoria. Braccetto moderno, che attacca con qualità. Ma all’occorrenza anche quinto di centrocampo. Di ruoli come di regioni ne ha cambiati tanti. Ha ottenuto due promozioni in Serie B, con Alessandria ed Entella. Partito dall’Albatross di Albisola e passato dal Savona, si racconta a IVG a pochi giorni da una delle serata più belle della sua carriera.

Partiamo dalla fine. Primo pensiero, prima sensazione dopo il gol al Ferraris?

» leggi tutto su www.ivg.it