Marathon dell’Appennino: una nuova data e l’ingresso nel circuito Nord Ovest

Casella. Ci sono novità importanti a proposito della Marathon dell’Appennino, la classica di mountain bike di Casella che per il 2026 cambia ancora, come ormai è tradizione per una gara che si appresta a vivere la sua 29ª edizione. Cambia innanzitutto il periodo di effettuazione: la classicissima del calendario ligure torna infatti alla sua collocazione abituale di aprile, nella fattispecie sabato 25, dopo aver accolto sui suoi sentieri grandi eventi come il Campionato Italiano 2024 e il Campionato Europeo dello scorso anno, per i quali si era spostata a giugno.

In questo modo la corsa di mountain bike diventa un gustoso antipasto al Giro dell’Appennino per professionisti che si correrà il giorno dopo, offrendo a tutti i partecipanti anche l’occasione di un lungo weekend completamente diverso dal solito, fatto di pratica sportiva e spettacolo ciclistico di altissimo livello, con il contorno di luoghi meravigliosi da visitare ed enogastronomia da gustare.

