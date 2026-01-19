Omicidio al Chiodo: disposta l’autopsia, giovedì i funerali. Istituzioni al lavoro per il supporto psicologico agli studenti

È stata disposta per mercoledì l’autopsia sul corpo di Abanoub “Aba” Youssef, il 18enne accoltellato da un compagno di scuola all’istituto Chiodo della Spezia. Sul fronte delle indagini, domani il pubblico ministero ascolterà la ragazza amica di Aba e fidanzata con Atif Zouhair, l’arrestato per l’omicidio. Con tutta probabilità, i funerali verranno disposti per giovedì 22 gennaio.

Dal momento in cui il cuore di “Aba” ha smesso di battere venerdì scorso, il tempo sembra rimasto sospeso. Il dolore, nelle sue molteplici forme, appare incontenibile, soprattutto tra le famiglie e gli adolescenti della città. In questo scenario, le istituzioni sono chiamate a fornire risposte concrete: da un lato la Procura della Repubblica, al lavoro insieme agli investigatori della Polizia di Stato sin dal giorno dell’omicidio; dall’altro il mondo della scuola, impegnato a fronteggiare una crisi profonda dove la priorità assoluta resta il benessere degli studenti.

