Porti e traffico autostrade, il presidente Olivieri (Provincia Savona): “Opere viarie essenziali”

Genova.”Gli investimenti che stiamo portando avanti non riguardano solo la nuova diga, ma l’intero sistema portuale: i bacini, la sopraelevata portuale, le nuove aree operative e, soprattutto, il collegamento con le grandi infrastrutture terrestri come il Terzo Valico, il sestuplicamento del nodo di Genova, il quadruplicamento a Voltri e il raddoppio Finale–Andora nel giro di cinque o sei anni dovremo avere un sistema completo e in grado di sostenere i flussi di merci, dati, persone e cultura. Questo sistema però deve essere anche gestito in modo moderno e intelligente, dobbiamo superare la logica dei controlli sequenziali e costruire processi che funzionino bene fin dall’inizio, riducendo i tempi morti e gli sprechi, come avviene nei modelli produttivi più avanzati”.

Lo ha detto il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci oggi nell’intervento di apertura del convegno “Connect – Port and logistics congestion? Me ne faccio un buffer!”, dedicato al futuro del sistema portuale e logistico e al progetto “Buffer”, che si è svolto questa mattina nella Sala della Trasparenza della Regione Liguria. L’iniziativa, organizzata da Connect Id per fare il punto sullo sviluppo infrastrutturale e portuale della Liguria e del Nord Ovest, di fronte alla sfida dei buffer merci tra porto e retroporto, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle autorità di sistema portuale, delle istituzioni, del mondo produttivo e accademico.

» leggi tutto su www.ivg.it