‘Santa’: vecchia fogna a San Siro, sostituzione di tubazioni

A Santa Margherita si continua a discutere sul fatto cha la balneazione a Ghiaia potrebbe essere interdetta per anni, così come avvenne a Rapallo in zona Lido dove è ripresa la scorsa stagione. Motivo, i frequenti inquinamenti nel mare interessato durante gli ultimi anni e certificati dagli esami di laboratorio effettuati da Arpal. Un problema che ha interessato l’attuale e la scorsa amministrazione. Ma le fogne non sono né di destra né di sinistra. La gestione delle acque bianche è affidata ai Comuni e quella delle acque nere a Iren. Colpa dei Comuni non avere fiatato sufficientemente nel collo di Iren perché eseguisse controlli accurati e lavori per evitare sversamenti, allacciamenti abusivi, immissioni di fogne nella rete delle acque bianche. Colpa della politica in genere, quella regionale in particolare, che non vara una legge per salvaguardare la pulizia dei corsi d’acqua e quindi del mare. La legge magari c’è, ma di fatto non viene applicata.

Intanto Iren è al lavoro a San Siro dove i tecnici stanno sostituendo una vecchia tubazione in ferro con una in plastica, come ha sempre fatto quando le perdite sono palesi.

