Sestri: “Il sindaco rifiuta l’adunata nazionale dell’Associazione Autieri”

Da Marco Conti, consigliere Comune di Sestri Levante capogruppo Fratelli d’ Italia

Sestri non vuole l’adunata nazionale degli Autieri d’Italia. La giunta Solinas, con lo stesso sindaco, figlio egli stesso di militare, e l’assessore al Turismo e agli Eventi, teme le opinioni negative – sono parole loro – perché legate all’aspetto militare. Ma può una giunta che, quando le fa comodo, si dichiara civica di centrodestra, vergognarsi di un’associazione di ex militari in quiescenza? Di un gruppo di persone che hanno servito la Patria e continuano a farlo come volontariato in tante attività benemerite? La prossima volta si vergognerà dell’Associazione Nazionale Carabinieri? O vuole continuare a scavalcare a sinistra la sindaca di Genova Silvia Salis che a maggio ospiterà l’Adunata Nazionale degli Alpini?

Solinas e i suoi assessori temono un impatto in termini di disagio al traffico da un evento di portata nazionale che garantirebbe alla città, in ottobre, migliaia di persone e un clima di festa oltre che tre giorni di manifestazioni con una sfilata sul lungomare di Sestri. Alla faccia della dichiarata destagionalizzazione. È incredibile questa presa di posizione, con gli amministratori che addirittura chiedono a commercianti e associazioni di categoria di dargli manforte a respingere la proposta degli Autieri”.

» leggi tutto su www.levantenews.it