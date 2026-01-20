Chiavari in piazza per il popolo iraniano: “La politica internazionale deve intervenire”

Nel pomeriggio di martedì 20 gennaio si è svolta in piazza Mazzini a Chiavari la manifestazione a sostegno del popolo iraniano organizzata da Amnesty International Antenna Tigullio a cui hanno aderito varie realtà associative del territorio. Una manifestazione volta alla sensibilizzazione riguardo ai fatti che stanno accadendo in Iran, con la repressione violenta delle proteste nel paese che sta causando decine di migliaia di morti e feriti, che ha chiesto a gran voce un intervento da parte della politica internazionale nei confronti del governo iraniani per salvaguardare i diritti umani del popolo.

Durante la manifestazione sono intervenute a testimoniare le attiviste Anahita Tcheraghali e Sharareh Moghadasi, oltre alla lettura di un messaggio da parte di un’altra donna di origini iraniane che ha preferito rimanere anonima, che hanno raccontato quello che sta accadendo in questi mesi partendo dal loro vissuto e da quello delle loro famiglie, per chiedere anche loro a gran voce un intervento da parte degli stati. Di seguito due brevi estratti del loro intervento.

