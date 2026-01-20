Genoa, ecco Justin Bijlow: il nuovo portiere. È il primo annuncio invernale

Il Genoa ha annunciato il primo acquisto della sessione di calciomercato invernale: dal Feyenoord ecco il nuovo portiere, Justin Bijlow, in foto con il ds Lopez.

Classe 1998, Bijlow è cresciuto proprio nel Feyenoord collezionando oltre 150 presenze in prima squadra, con esperienze significative in Champions, Europa e Conference League. Nella sua carriera ha vinto 7 titoli nazionali a livello di club, con la nazionale ha collezionato 8 presenze tra i pali. Con la rappresentativa degli ‘Orange’ è stato selezionato tra l’altro sia per il Mondiale del 2022 sia per l’Europeo 2024.

