Giovane investito a Luni: portato d’urgenza al Noa di Massa

Un ragazzo di vent’anni è stato portato d’urgenza al Noa di Massa dopo essere stato colpito da un fuoristrada a Ortonovo in Via Pedemontana. L’episodio risale al tardo pomeriggio di oggi mentre il giovane stava caricando in auto il suo borsone. Per dinamiche in fase di accertamento l’auto e il giovane sono stati colpiti da un fuoristrada che avrebbe trascinato via il 20enne e la portiera per qualche metro. L’altro automobilista si è immediatamente fermato per assistere il ferito e nel frattempo è stato dato l’allarme. Sul posto sono arrivate la Pubblica assistenza di Luni e l’autmedica Delta 2 del 118. Il 20enne non ha mai perso conoscenza anche se presentava un certo smarrimento, di conseguenza è stato portato in codice rosso al Noa di Massa.

