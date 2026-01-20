Infanzia, Comune riduce il servizio: chiusure e stop iscrizioni per sei asili. Task force di educatori fino a giugno

Genova. L’emergenza per gli asili del Comune di Genova segna un nuovo punto di svolta. La mancanza di insegnanti, unita a una flessione della domanda, spinge infatti l’amministrazione a imbastire una storica riduzione del servizio, con chiusure e stop alle iscrizioni per sei asili comunali, che passeranno in parte al servizio statale e in parte saranno gradualmente chiusi. Il piano è stato presentato ieri dalla amministrazione civica ai sindacati durante un nuovo incontro del tavolo di confronto sulla carenza d’organico che da tempo sta tenendo in scacco il servizio con pesanti disagi per bambini e famiglie.

Il prossimo 21 gennaio partiranno le iscrizioni agli asili comunali per l’anno scolastico 2026/2027, ma dall’elenco mancheranno sei scuole dell’infanzia: sarà assorbita dal servizio statale l’Arcobaleno di Borzoli, la Aurora di Borzoli diventerà un nido, mentre per quanto riguarda la Colombo di Borgoratti, la Monticelli di Marassi, la Garbarino di Di Negro e la San Desiderio dell’omonimo quartiere le iscrizioni andranno ad esaurimento, con lo stop alla creazioni di nuove classi: le strutture non accetteranno nuovi iscritti e cesseranno l’attività una volta terminato il ciclo degli attuali alunni. Il piano di tagli prevede inoltre la soppressione della sezione primavera alla Monticelli e la riduzione delle sezioni alla scuola Tina Quaglia, che passerà da sei a cinque. A fare da contraltare l’apertura di una quarta sezione presso infanzia Montale, una nuova sezione primavera al Glicine e la quinta sezione all’infanzia Foce, a seguito del suo rientro alla sede originaria.

