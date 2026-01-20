Lutto cittadino: rinviato al 23 gennaio “Il lago dei cigni” in programma al Civico

Rinviato a venerdì 23 gennaio lo spettacolo “Il Lago dei Cigni” al Teatro Civico. A seguito della proclamazione del lutto cittadino, lo spettacolo “Il lago dei cigni” previsto per giovedì 22 gennaio al Teatro Civico , è rinviato a venerdì 23 gennaio sempre alle ore 21.00
Restano validi i biglietti acquistati . In caso di richieste di rimborso il gentile pubblico può rivolgersi esclusivamente al circuito presso il quale ha effettuato l’acquisto
