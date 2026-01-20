Meteo, giornata di burrasca e instabilità per la Liguria: la tempesta Harry si abbatte sul sud d’Italia

Genova. Mattinata con cieli parzialmente nuvolosi nelle aree dell’entroterra e con possibili deboli precipitazioni nevose sulle creste Appenniniche di Levante e sulle vette Alpine a Ponente, in esaurimento entro il mezzogiorno ( 1000-1200 MT.). Nuvolosità in diradamento sulle fasce costiere e nelle aree dell’immediato entroterra con cieli pressocché sereni o al più poco nuvolosi entro metà pomeriggio.

La tempesta “Harry” si approfondisce al largo delle coste Siciliane, portando giornate fortemente perturbate sull’Italia Insulare. Nel mentre sul Settentrione affluiranno correnti più fresche dai quadranti Orientali, con tempo pressocché stabile e temperature in progressiva diminuzione.

