Rinviato l’incontro “Riflessioni sugli stereotipi di genere ed analisi delle discriminazioni delle donne sul posto di lavoro”

Il Lions Club International La Spezia Degli Ulivi comunica che, in segno di rispetto per il lutto cittadino proclamato a seguito della tragica scomparsa dello studente Youssef Abanoub Safwat Roushdi PZaki, l’evento “Riflessioni sugli stereotipi di genere ed analisi delle discriminazioni delle donne sul posto di lavoro” in programma giovedì 22 gennaio è rimandato a giovedì 29 gennaio, mantenendo invariati luogo e orario.

In una nota si legge: “La decisione è stata assunta considerando che nella giornata di giovedì 22 gennaio si terranno i funerali del giovane studente, e nel desiderio di unirsi, con discrezione e partecipazione, al dolore che ha colpito la sua famiglia, i suoi amici, i compagni di scuola e l’intera comunità scolastica. A nome del Lions Club International La Spezia Degli Ulivi, la presidente Silvia Ferrari e le socieesprimono profondo cordoglio e sincera vicinanza ai familiari di Youssef, agli amici, ai compagni di scuola e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa dolorosa perdita. Rinvio della conferenza del Lions Club International La Spezia Degli Ulivi per lutto cittadino”.

