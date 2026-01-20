Sarzana tra le finaliste per diventare capitale della cultura, Banti: “Lavoreremo ancora di più sul rapporto con i Malaspina”

Egidio Banti presidente del Comitato scientifico per Sarzana capitale della cultura interviene in merito all’inserimento della città valligiana tra le dieci finaliste. “L’inserimento di Sarzana quale unica città non solo ligure, ma del nord ovest, nel gruppo delle dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della cultura 2028 è un primo risultato del lavoro compiuto dall’amministrazione comunale, con il supporto del comitato scientifico, sia nella sua dimensione nazionale sia in quella locale – scrive -. Unica città del nord ovest significa, oggi, proiettare la candidatura in una prospettiva certo italiana (questo è il titolo per cui si concorre), ma anche e in particolare europea. E’ una prospettiva importante ed interessante nel momento in cui l’Europa, in un tempo oggettivamente difficile, sta ricercando non senza fatica una sua identità che in primo luogo è proprio culturale. Sarzana non dimentica di appartenere a quelle terre malaspiniane che Dante, presente nel 1306 proprio a Sarzana per conto degli stessi Malaspina, definì “palesi”, cioè ben conosciuti, in ‘tutta Europa’. Nei prossimi due mesi credo che, come comitato scientifico, insisteremo su questo aspetto, che ben si collega ai due in qualche modo vincenti già inseriti nel dossier: l”impavida’ e il ‘crocevia’ .”

