Sestri: “Raduno Autieri in congedo, dichiarazioni di Conti false e distorsive”

Dall’ufficio stampa del Comune di Sestri Levante

In risposta alla polemica sollevata dal Consigliere Conti e dal Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia di Sestri Levante e della Val Petronio, l’Amministrazione comunale precisa quanto segue: «Sorridiamo divertiti per queste farneticanti dichiarazioni che contengono informazioni false e distorsive. Abbiamo incontrato più volte l’Associazione degli Autieri in Congedo proprio per organizzare il loro raduno che, al momento, è ancora in fase di valutazione in accordo con il sistema ricettivo e commerciale della città così come accade per tutti gli eventi di un certo rilievo che sono proposti a questa amministrazione. Non c’è altro da aggiungere».

