Un pensiero per Alfio Galantini stimato agente della Poliza locale nel giorno di San Sebastiano

Oggi, 20 Gennaio, ricorre la festa di San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale.

Per la prima volta, nella mia famiglia, in questo giorno così sentito dagli appartenenti al Corpo, manca un Vigile, che ad ottobre, purtroppo,ci ha lasciato prematuramente. Sono testimone dell’ attaccamento profondo e sincero per i colleghi con cui aveva prestato servizio e della più alta considerazione che ha costantemente riservato al Comune della Spezia, a cui aveva dedicato la sua intera attività lavorativa. Una considerazione questa che mi ha sempre colpito e che desidero perciò sottolineare.

Nei giorni dolorosi della sua dipartita, è stato di grande conforto ricevere le visite di tutti quei colleghi venuti a salutarlo per l’ultima volta ed è stato davvero un gesto particolarmente toccante quello di far scortare il feretro fino alla sua ultima dimora nel giorno delle Esequie.

Era un po’ come se Alfio salutasse, rivedendoli con quelle insegne che lo avevano accompagnato per tanti anni, quei mille luoghi della sua Città che aveva attraversato con tanto orgoglio fiero della sua Divisa.

Quei Vigili,a bordo delle loro motociclette, appartenevano a generazioni diverse,ma nel loro contegno, nella loro compostezza, severa e al tempo stesso premurosa e sollecita,proprio come era lui,ho rinvenuto gli stessi valori che avevano caratterizzato i colleghi più anziani.

Alfio Galantini,così si chiamava quel Vigile a cui in tanti hanno reso omaggio, era mio cugino, e sarebbe stato assolutamente fiero di quel Saluto, di cui ringraziamo di cuore tutti coloro che vi hanno preso parte.

Oggi,nel giorno in cui si fa memoria del Santo Patrono, l’occasione mi è parsa perciò particolarmente propizia per esprimere affetto e riconoscenza al Comune della Spezia e rivolgere ai nostri Vigili i più fervidi auguri affinché continuino a servire la nostra Comunità all’insegna dei valori umani -prima ancora che professionali- che li hanno sempre contraddistinti e sempre li caratterizzeranno.

Paolo Galantini

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com