Asili, il Comune rivede i tagli: iscrizioni in tutte le scuole d’infanzia per il prossimo anno scolastico

Genova. Il Comune di Genova rivede la riduzione del servizio legato alle scuole dell’infanzia. L’annuncio della decisione della giunta è arrivato questa sera al termine di un nuovo incontro tra amministrazione comunale e rappresentanti dei genitori: per il prossimo anno scolastico, 2026/2027, quindi sarà mantenuta inalterata l’offerta formativa per i servizi educativi 3-6 anni.

Unica conferma rispetto al piano presentato lo scorso lunedì ai sindacati, la traslazione della scuola “Arcobaleno” di Borzoli, per la quale è in corso la trattativa per passare sotto la gestione statale, in continuità di servizio.

