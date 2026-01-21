COMMENTA
CONDIVIDI
Altre News

Asili, il Comune rivede i tagli: iscrizioni in tutte le scuole d’infanzia per il prossimo anno scolastico

Asili, il Comune rivede i tagli: iscrizioni in tutte le scuole d’infanzia per il prossimo anno scolastico

scuola infanzia asilo bambini

Genova. Il Comune di Genova rivede la riduzione del servizio legato alle scuole dell’infanzia. L’annuncio della decisione della giunta è arrivato questa sera al termine di un nuovo incontro tra amministrazione comunale e rappresentanti dei genitori: per il prossimo anno scolastico, 2026/2027, quindi sarà mantenuta inalterata l’offerta formativa per i servizi educativi 3-6 anni.

Unica conferma rispetto al piano presentato lo scorso lunedì ai sindacati, la traslazione della scuola “Arcobaleno” di Borzoli, per la quale è in corso la trattativa per passare sotto la gestione statale, in continuità di servizio.

» leggi tutto su www.genova24.it