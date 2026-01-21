Con Lene l’energia diventa un servizio quotidiano, semplice e agile

C’è un nuovo modo di vivere l’energia, e somiglia sempre di più a quello con cui oggi gestiamo ogni altro aspetto della nostra vita quotidiana. Niente burocrazia, nessuna attesa, nessuna barriera. È in questa direzione che si muove Lene, la Digital Company del Gruppo Enel nata nel 2025 per offrire una gestione dell’energia domestica completamente ripensata: essenziale, autonoma, accessibile.
Lene non è la versione digitale di un operatore esistente, ma un progetto costruito da zero per rispondere alle abitudini delle famiglie. Tutto avviene online, in pochi click e senza passaggi superflui.