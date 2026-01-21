Dopo la giornata di riposo di ieri, lo Spezia è tornato ad allenarsi con una doppia seduta. Per la squadra di Donadoni il programma del mattino ha visto circuiti di forza divisi in palestra divisi per gruppi, mentre nel pomeriggio i ragazzi hanno lavorato tra torelli dinamici, sviluppi offensivi e varie partitelle a tema su campo ridotto. La buona notizia per il tecnico è il recupero di Filippo Bandinelli e quello di Petko Hristov, che si sono allenati in gruppo, mentre per Gianluca Lapadula gli esami strumentali hanno evidenziato un infortunio muscolare di basso grado al soleo della gamba destra.

L’articolo Hristov e Bandinelli in gruppo, per Lapadula lesione al soleo proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com