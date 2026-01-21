Poste, la richiesta della Consulta disabilità al Garante nazionale: “Accertamento su discriminazione indiretta e utilizzo improprio soluzioni temporanee”

La Consulta provinciale delle persone con disabilità della Spezia si è rivolta al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità per riferirgli di quella che ritiene configurarsi quale “una situazione persistente e diffusa di mancata accessibilità e potenziale discriminazione indiretta, ai sensi della Legge 67/2006, nell’accesso ai servizi offerti da Poste Italiane S.p.A., in numerose sedi della Regione Liguria, con particolare riferimento ai territori della Spezia e Sarzana”, come si legge nel documento inviato dalla Consulta, tramite il presidente Mauro Bornia, il delegato Nicola Torre e Mirca Moruzzo.

La comunicazione al Garante tocca una serie di punti, primo dei quali il campanello esterno installato presso la sede centrale spezzina di Piazza Verdi. La Consulta osserva che “tale soluzione non è mai stata intesa come definitiva, ma è stata accettata esclusivamente come misura temporanea”, definendola “provvisoria, al momento tollerata, in attesa di interventi strutturali definivi”, si legge nel documento. “Si ribadisce che il campanello non consente l’accesso autonomo e determina una discriminazione indiretta ai sensi della Legge 67/2006, poiché impone a una parte dell’utenza di dipendere dall’intervento di terzi”, afferma ancora l’organo guidato da Bornia, aggiungendo che “la discriminazione colpisce una parte di utenza fragile ampia e diversificata”. Sempre in riferimento alla sede di Piazza Verdi, la Consulta rileva che “la cartellonistica indirizza le persone con disabilità verso una rampa di accesso laterale su Via del Torretto, collocata in posizione defilata rispetto all’ingresso principale. Tale rampa è priva di maniglione o corrimano, determinando una ulteriore disparità di trattamento e un potenziale rischio per la sicurezza, in particolare per persone con difficoltà di equilibrio o ridotta forza negli arti superiori”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com