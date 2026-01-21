Riccò del Golfo, giovedì bandiere a mezz’asta in occasione dei funerali di Abanoub Youssef

In occasione dei funerali di Abanoub Youssef, in programma domani alle 15 nella cattedrale di Cristo Re, il Comune di Riccò del Golfo osserverà un segno ufficiale di lutto. Dalle 13.30 alle 17.30 le bandiere comunali saranno esposte a mezz’asta, in concomitanza con la cerimonia funebre del giovane.

La decisione è stata comunicata dal sindaco Loris Figoli, che ha voluto sottolineare il valore di una partecipazione civile silenziosa e rispettosa di fronte a una tragedia che ha colpito profondamente l’intera comunità. Un gesto simbolico, spiegano dal Comune, per esprimere vicinanza alla famiglia della vittima e per ribadire il cordoglio dell’amministrazione e di una comunità colpita nel 2024 da una tragedia che è tornata alla memoria di molti.

Nel messaggio, il primo cittadino ha richiamato anche il ruolo dell’istituto Einaudi – Chiodo, definito una scuola inclusiva, storicamente frequentata da studenti provenienti dalla Val di Vara e punto di riferimento per docenti e lavoratori di tutto il territorio provinciale. Alla famiglia di Abanoub Youssef va il cordoglio del sindaco e dell’amministrazione comunale, insieme alla vicinanza espressa al dirigente scolastico, al personale docente e non docente dell’istituto.

