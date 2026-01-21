Il consigliere comunale Andrea Montefiori rende nota la presentazione di un’interpellanza sulle aree esterne del programma di social housing di Via della Pianta. “Le aree esterne, quasi tutte a prato o piantumate, sono state prese in carico dal Comune della Spezia per quanto riguarda gli aspetti manutentivi”, scrive Montefiori, osservando che “la cura di dette aree non è adeguata alle esigenze ed alle attese dei cittadini residenti nei nuovi alloggi”. Il consigliere aggiunge che “l’area compresa tra i civici 254 e 294, oggi mal tenuta e oggetto quotidiano di deiezioni canine, rappresenta uno spazio ideale, facilmente realizzabile, per il gioco dei bambini”, riferendo altresì che “il marciapiede che costeggia l’ingresso del centro sportivo La Pianta diviene, nelle ore serali, un parcheggio abusivo: il transito e la presenza di autoveicoli sul marciapiede sta determinando il cedimento della pavimentazione” e che “la pavimentazione che fa riferimento ai civici 238 240 è caratterizzata dalla crescita di erbacce che salgono tra gli autobloccanti”. Il consigliere Pd interpella infine il sindaco per sapere “perché il Comune abbia preso in carico le aree sopra citate, senza prevedere una cadenza degli inerventi manutentivi che na garantiscano decoro e fruibilità” e “se ritenga di incrementare gli interventi di pulizia e sfalcio”, e ancora di “realizzare nell’area compresa tra i civici 254 e 294 una piccola area gioco per i bambini che vivono nel nuovo complesso” e “di posizionare dissuasori sui marciapiedi perimetrali alle abitazioni”.

L’articolo Social housing Via della Pianta, Montefiori interpella il sindaco: “La cura delle aree esterne, in carico al Comune, non è adeguata” proviene da Città della Spezia.

