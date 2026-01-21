Termovalorizzatore, la Regione Liguria gela Amiu e Tursi: “Nessuna proroga sul bando”

Genova. Sul termovalorizzatore la Regione Liguria gela Amiu, il Comune di Genova e la sindaca Silvia Salis. “Nessuna proroga dei termini dell’avviso esplorativo per la ricerca di operatori interessati all’affidamento in concessione della realizzazione e gestione dell’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti, previsto dalla pianificazione regionale vigente” si legge in una nota diramata nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 gennaio.
La Regione Liguria ha così risposto alla richiesta di Amiu: la nuova governance dell’azienda, in accordo con l’amministrazione comunale genovese, aveva chiesto tre mesi di proroga per poter partecipare eventualmente al bando non escludendo, ma neppure dando per scontata, l’ipotesi della realizzazione di un impianto all’interno della discarica di Scarpino. Ma con una comunicazione di De Ferrari, punto su punto, si evidenziano le ragioni della decisione.