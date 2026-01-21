Una lettrice: “Bisogna introdurre nelle scuole un’ora di educazione all’empatia”

“In seguito a un episodio straziante che ha profondamente colpito la nostra comunità e l’intero Paese, sento il dovere morale di chiedere un cambiamento concreto e urgente nel sistema educativo italiano.

La scuola non può e non deve essere solo un luogo di istruzione, ma anche di formazione umana. Oggi assistiamo a una crescente fragilità emotiva tra i giovani: difficoltà nel riconoscere le emozioni, nel comprendere il dolore dell’altro, nel gestire la rabbia, la frustrazione e il conflitto. Tutto questo, se ignorato, può trasformarsi in violenza, isolamento e tragedia.

Per questo chiedo che venga introdotta un’ora settimanale obbligatoria di educazione all’empatia in tutte le scuole, a partire dalla scuola primaria.

Un’ora strutturata e guidata da figure competenti, dedicata a:

– comprendere cosa è giusto e cosa è sbagliato

– imparare a mettersi nei panni dell’altro

– educare al rispetto, al vero amore, alla tolleranza e all’accoglienza

– promuovere accettazione, inclusione e rispetto delle differenze culturali

– affrontare temi come difficoltà economiche, fragilità emotive, disturbi alimentari, prevenire bullismo, isolamento, abuso di sostanze e disagio psicologico

Educare all’empatia significa prevenire, non punire.

Significa dare ai ragazzi strumenti emotivi prima che sia troppo tardi.

Significa costruire una società più consapevole, più sicura, più umana.

Non possiamo continuare a intervenire solo dopo le tragedie.Dobbiamo agire prima.

Chiedo alle istituzioni competenti, al

Ministero dell’Istruzione e a chi ha responsabilità educative, di ascoltare questa richiesta che nasce dal dolore ma guarda al futuro.

Perché nessun altro ragazzo debba morire così.

Perché il nome di Youssef non resti solo un nome, ma diventi una coscienza collettiva.

Distinti saluti,

Dorotea Cristina Tobia“

