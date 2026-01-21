Volley, proseguono le selezioni territoriali in vista del Trofeo dei Territori

Proseguono le selezioni territoriali levantine in vista del Trofeo dei Territori 2026, appuntamento pallavolistico giovanile in programma il 7 giugno al Palazzetto dello sport della Spezia. Redini della squadra maschile e relative selezioni affidate a Giacomo Materno e Federico Garibaldi, mentre sul versante femminile operano Andrea Carli e Cristian Perri. “L’obiettivo dei selezionatori non è solo creare squadre competitive, ma favorire una solida integrazione tra atleti provenienti da diverse società. Al termine degli ultimi raduni, i riscontri sono stati molto positivi: entusiasmo, motivazione e ottime qualità tecniche caratterizzano i gruppi”, riferisce il Comitato territoriale del Levante ligure.

“Per noi non si tratta solo di competere, ma di offrire alle ragazze un’importante esperienza di crescita tecnica e personale”, sottolinea Manuela Stagnaro, dirigente della selezione femminile.

“C’è ancora tanto da fare e sarà fondamentale collaborare e coordinarsi con gli allenatori delle società per sostenere la crescita di tutto il movimento, non solo dei 14 ragazzi che prenderanno parte al Trofeo dei Territori”, commenta Giacomo Materno.

