A Loano “La memoria e il ricordo” per celebrare le vittime dell’Olocausto e delle Foibe

Loano. Si svilupperanno tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio gli appuntamenti de “La memoria e il ricordo” promossi dall’amministrazione comunale di Loano per celebrare la “Giornata della Memoria”, la ricorrenza internazionale che il 27 gennaio di ogni anno commemora le vittime dell’Olocausto, e il “Giorno del Ricordo”, la solennità nazionale che il 10 febbraio ricorda i massacri delle Foibe e l’esodo giuliano dalmata.

Sabato 27 gennaio alle 18.30 nella sala consiliare di Palazzo Doria, Barabàn porterà in scena “Il violino di Auschwitz. Musiche e immagini per non dimenticare”, spettacolo multimediale tra canti di deportati e testimonianze dirette, un intreccio di musica e storia per non dimenticare l’orrore della Shoah.

