A Sarzana una serata di musica irlandese con Federico Cappa

Sabato 24 gennaio alle 21:15 si terrà una serata di musica irlandese a Sarzana: il giovane violinista Federico Cappa trasporterà in un viaggio artistico verso il nord Europa con brani tipici della tradizione irlandese. Il violino ha sempre caratterizzato quello che è lo stile di musica folkloristica irlandese. Tra Gighe, Hornpipes e molti altri stili di danza, il “violin” è sempre stato presente. In realtà, non si parla di “violin”, ma di “fiddle”, ovvero un modo di suonare il solito strumento che si distacca dalle rigidità del contesto accademico per privilegiare la libertà di generi più ritmici e ornamentali. Cappa è violinista al Conservatorio della Spezia, ha precedentemente studiato ai Conservatori di Lucca e Piacenza.

Il concerto “The Irish Fiddle” sarà all’Atelier Nuova Eleusis, in via dei Giardini 14. Un appuntamento curato da Francesco Millepiedi e Pietro Balestri di EVENTI Salute Società Spettacolo, la prima iniziativa culturale dell’anno 2026, in collaborazione con Angelo Tonelli dell’Associazione Culturale Arthena. Un evento su prenotazione, effettuabile contattando il numero 338 315 3159.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com