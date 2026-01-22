Borzonasca: nuovo incendio boschivo, oltre i vigili del fuoco arrivano i carabinieri

Nuovo incendio boschivo a Borzonasca in località Bevena. E’ divampato in tarda serata e non è certo la temperatura rigida ad averlo innescato. Per altro è vietato accendere fuochi di pulizia dopo il tramonto. Sul posto con i vigili del fuoco di Chiavari anche squadre di Volontari antincendio boschivi (Vab) ed i carabinieri forestali per indagare su chi ha provocato l’incendio. Alle 20 le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e proseguiranno fino all’estinzione, cui seguirà la bonifica per accertare l’assenza di focolai.

» leggi tutto su www.levantenews.it