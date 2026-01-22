Chiodo, il rappresentante dei genitori della 4^ M: “Convinti che la giustizia farà chiarezza e farà cadere accuse e ricostruzioni senza fondamento”

Una lettera breve ma dal contenuto netto, indirizzata alla dirigente scolastica dell’istituto Einaudi-Chiodo, Gessica Caniparoli, per prendere posizione in modo chiaro dopo la tragica e assurda morte di Youssef Abanoub, ucciso da un compagno di scuola all’interno dell’istituto.

A firmarla è Alex Barini, rappresentante dei genitori della classe 4^ M, che scrive a nome dell’intera classe per esprimere una presa di distanza dalle accuse e dalle voci circolate nei giorni successivi all’omicidio. Nel testo, il rappresentante sottolinea come la comunità dei genitori non condivida le responsabilità attribuite all’istituto, al corpo docente, al personale scolastico e neppure al Comune della Spezia e ai suoi rappresentanti.

“Desidero esprimere il pensiero condiviso dall’intera classe, che intende dissociarsi completamente dalle voci e dalle accuse rivolte all’Istituto, ai docenti, a tutto il personale scolastico e al Comune della Spezia”, si legge nella lettera inviata alla preside.

Un messaggio che arriva in un contesto di forte tensione emotiva e di acceso dibattito pubblico, nel quale la scuola è finita al centro di critiche, interrogativi e ricostruzioni spesso contrastanti. Il genitore ribadisce invece la fiducia nel lavoro della magistratura e nel percorso giudiziario in corso, auspicando che venga fatta piena chiarezza sui fatti.

“Siamo fermamente convinti che la giustizia farà il suo corso e che verrà fatta piena chiarezza, facendo cadere le accuse e le ricostruzioni prive di fondamento”, scrive Barini, rimarcando una posizione di attesa e di rispetto per le indagini.

