Da associazione a fondazione, una nuova rotta per i promotori del Musei del Mare a trent’anni dalla nascita

Genova. Si è svolta ieri, mercoledì 21 gennaio, l’Assemblea Generale che ha deliberato la trasformazione dell’Associazione Promotori del Mare in Fondazione di Partecipazione ETS. Un passaggio necessario alla luce della riforma del Terzo Settore e della cessazione delle Onlus a fine 2025, una scelta di continuità e visione, maturata dopo un percorso di confronto, per rafforzare l’azione dell’ente e il dialogo con le Istituzioni, nel pieno rispetto della missione statutaria.

«La nostra associazione vive e cresce grazie all’energia delle persone che la compongono, alla qualità delle relazioni che sappiamo costruire, alla capacità di sviluppare nuove idee e di attrarre nuove energie. Il passaggio a Fondazione è anche un modo per aprirsi maggiormente a nuove opportunità e accogliere altri in questo speciale impegno» – dichiara il Presidente, Maurizio Daccà.

