Festival della Scienza, ancora (quasi) un mese per la call for proposal

Genova. Prosegue l’iter per la composizione del programma dell’edizione numero ventiquattro Festival della Scienza, in programma a Genova da giovedì 22 ottobre a domenica 1° novembre 2026. Tramite la Call for proposal, aperta da venerdì 12 dicembre 2025 sul sito del Festival della Scienza, è infatti possibile proporre mostre, laboratori, spettacoli, conferenze ed eventi speciali fino a martedì 17 febbraio 2026.

Una raccolta di proposte col fine di esplorare nuove idee, per comporre un evento in cui format tradizionali e innovativi coesistono per consentire di raggiungere un pubblico sempre più ampio e diversificato. «La call for proposal – spiega Domenico Coviello, presidente del Festival della Scienza – è il primo e fondamentale passo per realizzare un’edizione del Festival della Scienza, attraverso cui enti di ricerca, università, scienziati, ricercatori, associazioni di divulgazione scientifica e appassionati di scienza presentano le proprie proposte. Per la scorsa edizione ne abbiamo ricevute più di 500, e il consiglio scientifico ha svolto un gran lavoro di valutazione e selezione degli eventi che hanno poi composto gran parte del programma. Il Festival della Scienza di Genova è indirizzato in modo particolare ai giovani, dai più piccoli della scuola materna agli universitari che si apprestano a entrare nel complesso mondo del lavoro e delle relazioni sociali a diversi livelli. I giovani costituiscono il futuro della nostra società e riteniamo importante l’educazione ai principi scientifici, in un ambito che ha ben presente che le relazioni umane, anche tra generazioni diverse, sono alla base della nostra civiltà».

