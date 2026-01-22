COMMENTA
Giunta Bucci, Morich entra ufficialmente in Forza Italia. Tajani: “Il suo contributo sarà fondamentale”

Roma. Entra ufficialmente in Forza Italia la nuova assessora al Bilancio della giunta Bucci, Claudia Morich, una delle ragioni del contendere tra il governatore e una parte delle sue liste civiche. L’ex dirigente della Regione, ora passata alla parte politica, ha partecipato alla conferenza stampa convocata a Roma dal segretario e vicepremier Antonio Tajani per presentare “il nuovo assetto del partito” in Regione Liguria.

“Forza Italia in Liguria passa da un assessore regionale, Marco Scajola, a due assessori con la nomina di Claudia Morich, entrata ufficialmente in Forza Italia – si legge nella nota degli azzurri -. Al neo-assessorato, si aggiunge la designazione di Angelo Vaccarezza a consigliere del presidente Marco Bucci per le attività di supporto in materia di relazioni europee e internazionali, con particolare attenzione ai temi legati alla direttiva Bolkestein e per le politiche degli Enti locali. Un rafforzamento che conferma la crescita di Forza Italia sia sul piano amministrativo sia su quello politico”.

