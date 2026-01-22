Ha comportamenti violenti verso residenti e commercianti della zona: straniero irregolare accompagnato al Cpr dalla Polizia di Stato

Savona. Nell’ambito dell’intensificazione delle attività volte al rimpatrio di soggetti pericolosi (in ossequio alle recenti direttive del Ministro dell’Interno in materi), nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Savona ha proceduto all’accompagnamento di un 29enne originario del Gambia presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio.

L’uomo, che era solito stazionare nelle ore notturne nei pressi di un esercizio commerciale di via Venezia, nel recente passato si era reso responsabile di episodi di disturbo e condotte aggressive nei confronti di residenti e commercianti della zona, i quali avevano segnalato la situazione alla Questura: l’uomo, però, era regolare sul territorio nazionale, in quanto aveva richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno in una città dell’Abruzzo.

