Il nido d’infanzia Girotondo di Albenga ottiene l’accreditamento regionale con il massimo riconoscimento di eccellenza

Albenga. Una giornata di grande soddisfazione per il nido d’infanzia albenganese Girotondo, che oggi ha concluso con esito estremamente positivo il percorso di accreditamento regionale, ricevendo valutazioni di eccellenza in tutti gli ambiti esaminati dalla commissione.

La commissione ha riconosciuto come elementi distintivi pratiche educative che rendono Girotondo un’esperienza unica nel panorama regionale: dalla cura quotidiana nella creazione delle esperienze educative, alla ricca progettazione condivisa, fino alla quantità e qualità del lavoro non frontale delle équipe, dedicato alla riflessione pedagogica, alla documentazione e alla formazione continua.

