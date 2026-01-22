La comunità venezuelana torna in piazza a Genova: “Liberare tutti i prigionieri politici”

Genova. La comunità venezuelana a Genova torna in piazza per chiedere “la liberazione totale dei prigionieri politici in Venezuela e per denunciare le persistenti violazioni dei diritti umani nel Paese“. Lo aveva già fatto poche ore dopo l’attacco degli Stati Uniti e l’arresto di Maduro, e ancora nei giorni seguenti per opporsi ad alcune manifestazioni (tra cui una con l’adesione di larga parte del centrosinistra) che ne chiedevano invece la liberazione.

La manifestazione si terrà sabato 24 gennaio alle ore 18.00 in piazza De Ferrari (lato Ducale) e farà parte di una mobilitazione pacifica e simultanea che coinvolgerà complessivamente nove città italiane, espressione della società civile venezuelana presente sul territorio nazionale.

