Parco Cinque Terre, completata la terna per l’incarico di direttore dopo la rinuncia di Scarpellini

Parco Nazionale Cinque Terre point

Il Consiglio direttivo del Parco nazionale delle Cinque Terre ha formalizzato l’individuazione di tre profili ritenuti idonei per la direzione dell’ente. I nominativi selezionati, che saranno ora sottoposti al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, sono: Maurizio Burlando, attuale direttore del Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano, Sonia Anelli, ex direttrice del Parco di Pantelleria, e Andrea Porchera, attuale responsabile dell’Ufficio Piani Aree protette e nulla osta del Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.
La decisione segue la rinuncia alla candidatura di Patrizio Scarpellini alla fine del 2025, che aveva reso necessario integrare la rosa di nomi definita a settembre.

La selezione del Consiglio tiene conto della complessità gestionale di un’area che comprende sia un parco terrestre sia un’area marina protetta. I criteri di scelta hanno privilegiato figure in grado di gestire bilanci pubblici di rilevante entità e di coordinare procedimenti burocratici complessi con molteplici interlocutori istituzionali. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla preparazione tecnica richiesta per la tutela di ecosistemi fragili, con competenze in geologia, pianificazione urbanistica, monitoraggio della biodiversità e controllo del territorio.

