Recco: il don lascia la parrocchia di Megli; si celebrerà una sola messa domenicale

Era arrivato a Megli il 22 gennaio 2018 ed esattamente otto anni dopo se ne è andato. Don Enrico Carlo Ciangherotti, in caso di necessità porterà il suo apporto al Santuario della Madonna della Guardia. Il suo posto, ogni domenica per celebrare la messa alle 10, arriverà don Andrea Parodi, già amministratore della parrocchia recchese di San Rocco dove celebra messa alla domenica alla ore 11. La chiesa di Megli resterà chiusa tutta la settimana, salvo reperire volontari che si impegnino a tenerla aperta facendo la guardia per evitare il furto di arredi.

Don Ciangherotti, una vocazione tardiva, era stato ordinato sacerdote il 7 dicembre 2013; prima di Megli aveva avuto esperienze nelle parrocchie di San Rocco di Prà, Sant’Erasmo di Voltri e a Coronata. Nella nuova destinazione di Recco, nonostante l’invidiabile posizione della chiesa e della canonica, la quiete di Megli e la disponibilità dei parrocchiani, non sembra si trovasse a proprio agio; preferiva il Ponente genovese.

