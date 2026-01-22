Termovalorizzatore, Salis: “Amareggiati dalla mancata proroga della Regione, dopo anni di inerzia ora ha fretta”

Genova. “L’indisponibilità della Regione Liguria a prorogare l’avviso esplorativo per la ricerca di operatori per la realizzazione e la gestione dell’impianto di chiusura dei rifiuti, come richiesto da Amiu, ci lascia molto amareggiati”. Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, all’indomani della notizia del niet di De Ferrari alla richiesta avanzata da Amiu, in accordo con la stessa amministrazione comunale, di una proroga di 180 giorni per aderire all’avviso pubblico del’agenzia regionale per i rifiuti su quello che sarà, potenzialmente, il primo termovalorizzatore della Liguria.

Sul diniego oggi è intervenuto anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, rispondendo al Pd sul tema. Bucci ha ribadito che le tempistiche sono adeguate e corrette e si è detto stupito del ricorso al Tar presentato da Amiu sull’avviso stesso.

