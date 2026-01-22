Via Piave, donna aggredita dall’uomo che cercava di aiutare: tre persone in ospedale

Genova. Una donna è stata aggredita poco dopo le 18 in una concessionaria in via Piave, nel quartiere di Albaro.

Stando a quanto riferito, una delle titolari – una 54enne – si stava recando nell’esercizio quando ha notato un uomo di circa 45 anni sdraiato nelle aiuole a centro strada. Nel tentativo di aiutarlo, poiché le sembrava un volto conosciuto, l’uomo, in stato di alterazione, ha reagito in modo violento iniziando a inveire contro la donna, che nel frattempo si era avviata verso la concessionaria.

» leggi tutto su www.genova24.it