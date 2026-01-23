Associazione Anna, domenica a Fossamastra il via della campagna di raccolta fondi “Vestiti con il cuore”

COMMENTA
Domenica 25 gennaio l’associazione Anna (Associazione nazionale nutriti artificialmente), dà appuntamento dalle 15.00 alla sede di via Lerici 10 a Fossamastra alla Spezia per l’apertura della campagna di raccolta fondi “Vestiti con il cuore” (abbigliamento usato e nuovo a offerta libera); i partecipanti saranno accolti con una merenda. Obbiettivo della raccolta fondi è il sostegno alle attività dell’associazione, che affianca le persone che vivono grazie al supporto della nutrizione artificiale, la ristrutturazione dei locali da adibire a punto di ascolto e nuova sede provinciale e l’acquisto del bioimpedenziometro, strumento indispensabile per l’analisi della composizione corporea per gli screening di prevenzione.

