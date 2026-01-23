Calcio/ Doppia ufficialità per il Genoa: arrivati Baldanzi e Zatterstrom

Tommaso Baldanzi e Nils Zatterstrom sono due nuovi giocatori del Genoa: l’annuncio è stato dato dal club tramite il proprio profilo ufficiale nella serata.

Queste la nota per il centrocampista rossoblu: “Il Genoa CFC comunica di aver definito con AS Roma l’acquisizione, a titolo temporaneo, dei diritti sportivi del centrocampista Tommaso Baldanzi, con opzione di riscatto alla fine della stagione sportiva in corso. Nato a Poggibonsi il 23/03/2003 incarna alla perfezione l’identità del club e porterà la sua esperienza, maturata in 95 presenze e 8 reti in Serie A Enilive. Sono 14 in curriculum le presenze nelle competizioni internazionali per club. Il centrocampista vestirà la maglia numero 8. Talento cristallino cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Empoli, Baldanzi è passato stabilmente in prima squadra nel 2022 e, nel gennaio del 2024, è stato tesserato dalla Roma. Nelle rappresentative nazionali giovanili conta 33 presenze e 12 gol all’attivo e, nel 2023, ha disputato da titolare la finale del Mondiale Under 20”.

» leggi tutto su www.levantenews.it