Si è svolta con un’ampia partecipazione la trentunesima edizione della CorriPegazzano, il primo appuntamento del Palio del Marciatore, giunto al suo quarantaduesimo anno.

La kermesse, una marcia o corsa abbinata al “Memorial Pier Manlio Bibiano”, è stata organizzata dal Comitato coordinamento marce non competitive della Spezia e della Lunigiana. Sono stati previsti due percorsi di 6 e 12 chilometri, con partenza e arrivo a Pegazzano, immersi fra le colline a ovest della città con fantastica vista panoramica sulla Spezia sul suo Golfo.

Ottima l’adesione, con tredici gruppi sportivi iscritti per un totale di 134 partecipanti.

La fresca mattinata ha agevolato la scelta del percorso più lungo per gran parte di loro, con l’ascesa al Santuario di Nostra Signora della Guardia, a seguire il valico della Foce e gli antichi borghi di Stra’ e Guercedo, passando dal Salto del Gatto e scendendo dalla Chiappa.

Al rientro alla base, il tradizionale momento di convivialità ed amicizia, che ha visto anche la partecipazione dell’assessore alla sicurezza Giulio Guerri, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale e ringraziato il Comitato marce per l’attività svolta. Sono stati consegnati trofei e coppe ai gruppi sportivi ed un premio di partecipazione per tutti.

I primi tre gruppi più numerosi sono risultati gli “Escursionisti Spezzini”, i “Bradipi di Lunezia” e la Pro Loco del Golfo.

La prossima tappa del Palio del Marciatore sarà la quarta edizione della camminata “Tra Cielo e Mare”, giunta alla quarta edizione. Appuntamento domenica 25 gennaio in Calata Paita con ritrovo dalle 8.30. Anche in questo caso sarà possibile scegliere fra due circuiti di 6 e 12 km che permetteranno di attraversare luoghi significativi della città, ricchi di storia e di bellezza.

L’articolo Grande partecipazione alla CorriPegazzano, primo appuntamento del Palio del marciatore proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com