Il Chiodo cerca di ripartire, lunedì il rientro in classe: supporto psicologico per studenti e famiglie

Massimo riserbo all’istituto Chiodo dopo la tragica morte di Abanoub Youssef, lo studente di 18 anni aggredito all’interno della scuola da un compagno. In questi giorni il confronto tra le istituzioni scolastiche è stato serrato, non solo per testimoniare vicinanza alla dirigenza, ma anche per gestire una fase che non ha precedenti.

Un dialogo che sta coinvolgendo tutto il corpo docente: tra gli insegnanti il confronto è costante e rivolto a definire le modalità di una ripartenza complessa. In questo momento così delicato, con le indagini ancora in corso, la scuola ha messo a disposizione un supporto psicologico per gli studenti e le loro famiglie. Un servizio che sarà centrale da lunedì, quando le lezioni riprenderanno regolarmente.

