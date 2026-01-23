Il Gruppo FS Italiane acquisisce il Gruppo City Sightseeing Italy e Florenita Bus

Genova. Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, attraverso la propria controllata Busitalia, ha acquisito il 100% del Gruppo F.lli Maddii, proprietari di Florentia Bus ed azionista di maggioranza del gruppo City Sightseeing Italy e Sightseeing Experience, oltre alle partecipazioni di minoranza detenute dal Gruppo Zani nel gruppo City Sightseeing Italy, dando vita ad una delle principali realtà italiane nel trasporto turistico e nei servizi turistici.

L’acquisizione si è conclusa giovedì 15 gennaio a Roma, con la firma da parte dell’Ing. Fabio Maddii, Presidente City Sightseeing Italy e del Dott. Serafino Lo Piano, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Busitalia, insieme a quella di tutti gli azionisti del Gruppo F.lli Maddii.

