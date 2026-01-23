Le aziende del turismo entrano all’istituto Casini: colloqui e tirocini per il progetto “La scuola incontra il lavoro”

Un colloquio di lavoro professionale, la possibilità di accedere a tirocini già per la prossima stagione turistica. Questi gli obiettivi della seconda edizione di “La scuola incontra il lavoro” organizzata e presentata questa mattina da Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia e l’istituto superiore alberghiero “Casini” della Spezia. La giornata di incontri è in programma per il prossimo 29 gennaio e si terrà nei locali della scuola. Lo scopo resta quello prioritario di far incontrare due mondi che necessitano di avvicinarsi. Parteciperanno ventiquattro imprese oltre alle agenzie per il lavoro Attal group, Ranstad e Focus. Il Centro per l’Impiego effettuerà inoltre laboratori tematici per le classi terze per illustrare come redigere un curriculum efficace.

