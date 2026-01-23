Maculopatie, Bucci: “Prevenzione, cura e innovazione per la salute visiva, Liguria capofila”

Genova. “Prevenzione, diagnosi precoce, accesso alle cure e innovazione terapeutica rappresentano oggi le principali leve per contrastare le patologie degenerative della retina e della macula, tra le cause più diffuse di grave riduzione della visione centrale e, nei casi più avanzati, di cecità. Un impegno che la Regione Liguria ha scelto di tradurre in politiche sanitarie concrete diventando punto di riferimento a livello nazionale”. Così il presidente della Regione Marco Bucci durante l’evento Macula 2026, appuntamento di grande rilievo scientifico e istituzionale nel quale la Liguria ha confermato il proprio ruolo di Regione capofila nei progetti dedicati alla tutela della salute visiva.

“Parliamo di patologie strettamente legate all’invecchiamento della popolazione e alla crescente diffusione di malattie croniche come diabete e ipertensione – proseguono il presidente Bucci e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò –, con un impatto sanitario, sociale ed economico sempre più rilevante, soprattutto in una regione come la Liguria, caratterizzata da un’elevata età media. Proprio partendo da questa consapevolezza la Regione Liguria ha scelto di rafforzare in modo concreto le politiche di tutela della salute visiva. Dal 1° gennaio 2026 è infatti prevista l’esenzione dal ticket per tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche rivolte ai pazienti con diagnosi accertata di maculopatia essudativa. Grazie a questo provvedimento, la Liguria è la prima Regione in Italia a garantire l’accesso completamente gratuito a diagnosi e cure per questa patologia”.

