“Meganoidi on the rocks”, lunedì 26 gennaio la prima nazionale al cinema Corallo

Genova. I Meganoidi di nuovo in scena protagonisti del docufilm “Meganoidi on the Rocks”, in prima nazionale lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 20.30, al cinema Corallo (via Innocenzo IV 13, Genova, tel. 010 8687408).

A presentarlo ci saranno la band genovese al completo – i Meganoidi sono Davide Di Muzio, Luca Guercio, Riccardo Armeni, Saverio Malaspina e Giulio Canepa – il regista Andrea Morghen e la produttrice Valentina Marini. Un’occasione per ritrovarsi, riascoltare una storia che dura da quasi trent’anni e scoprire un nuovo capitolo del viaggio dei Meganoidi.

» leggi tutto su www.genova24.it