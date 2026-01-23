Riva Trigoso: Paolo Berizzi presenta “Il libro segreto di Casapound”

Da Anpi Sestri Levante

Anpi Sestri Levante e Cgil Tigullio Paradiso organizzano la presentazione del libro di Paolo Berizzi “Il libro segreto di Casapound” giovedì 29 gennaio ore 17.30 presso la Sala Polivalente della Biblioteca del Mare a Riva Trigoso alla presenza dell’autore. Partecipano Massimo Bisca Presidente Anpi Genova componente Segreteria Nazionale ANPI e Massimiliano Chiolo Responsabile Cgil Tigullio Golfo Paradiso.

“La voce di un militante di CasaPound da oltre vent’anni solleva per la prima volta il velo nero che copre l’organizzazione e ci guida alla scoperta di un mondo oscuro che ci riguarda tutti. Perché il neofascismo, quando è sdoganato, sfacciato, protetto e coperto da chi ha in mano il potere, è pericoloso per la democrazia”. Paolo Berizzi

» leggi tutto su www.levantenews.it