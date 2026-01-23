Sanità, in arrivo 641 infermieri a Genova. E la Regione cerca medici collaboratori per le case di comunità

Genova. Tra marzo e aprile verranno assunti a tempo indeterminato 641 infermieri nell’area metropolitana di Genova. L’ha annunciato l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò facendo il punto sul maxi concorso pubblicato a novembre dall’ospedale San Martino, valido anche per il Galliera, il Gaslini, l’Evangelico e le strutture della Asl 3.

Il bando si è chiuso lo scorso 18 dicembre. “Si sono iscritte più di 1.300 persone – spiega Nicolò a margine del congresso Macula 2026 al Porto Antico -. Da questo bando pensiamo di assumere personale infermieristico per la componente ospedaliera, ma anche e soprattutto per la componente territoriale da destinare anche alle case della comunità“. Quando arriveranno le prime assunzioni? “Tra un paio di mesi”, risponde l’assessore.

